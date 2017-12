Partido Colorado visita Oviedo, anuncia imprensa do Paraguai A imprensa paraguaia anunciou nesta terça-feira que mais de 100 integrantes do Partido Colorado deverão reunir-se nesta quarta-feira, em Brasília, com o ex-general golpista Lino Cesar Oviedo, para tentar conseguir dele o apoio para a aprovação da listas de candidatos às eleições de 2001. Mas em Brasília, onde Oviedo está preso desde o ano passado aguardando extradição, a Embaixada do Paraguai não confirmou o encontro. "As informações que temos são apenas de imprensa", disse à Agência Estado um funcionário da representação diplomática paraguaia. Até o início da noite desta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe autorizar visitas a Oviedo, também não havia recebido nenhum comunicado formal sobre o possível encontro de membros do Partido Colorado com o general da reserva. Oviedo está preso no 3º Batalhão de Polícia Militar de Brasília (3º BPM), onde aguarda o julgamento do pedido de extradição pelo STF. As visitas do general precisam de autorização prévia do tribunal.