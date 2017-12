Partido comunista chinês continua a crescer O Partido Comunista Chinês, que governa a China desde 1949, ganhou mais, 7,5 milhões de membros nos últimos cinco anos, informa a agência oficial de notícias Xinhua. O maior partido político do mundo conta com 64,5 milhões de filiados, cerca de 5% da população chinesa, de 1,3 bilhão de pessoas. De acordo com a Xinhua, um terço dos estudantes universitários chineses já pediu filiação. Embora a agência de notícias atribua o interesse popular no partido à filosofia de Karl Marx e Mao, analistas acreditam que o principal atrativo do PCC é a possibilidade de fazer amizades e conexões úteis para subir na vida.