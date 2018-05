Partido Comunista de Cuba inicia congresso

Milhares de soldados marcharam pela Praça da Revolução ao som de marchas militares enquanto helicópteros e caças em formação de combate sobrevoavam o local. Centenas de milhares de cubanos acompanhavam a marcha, o que deixou o restante de Havana praticamente deserto.

"Vida longa a Fidel! Vida longa a Raúl! Vida longa ao Partido Comunista de Cuba!", bradou a locutora do evento. Participantes respondiam com vivas.

O presidente de Cuba, Raúl Castro, que era o chefe das Forças Armadas do país antes de suceder seu irmão Fidel à frente do governo, apareceu em trajes militares para a ocasião. Acompanhado de dignitários em uma tribuna, Raúl acenava e saudava as tropas. Fidel não foi visto.

O congresso do Partido Comunista - o primeiro desde 1997 - teria início logo depois da parada. Raúl Castro disse que acredita que este será o último congresso partidário chefiado por ele e por seus companheiros na revolução de 1959.

Depois de assumir definitivamente a presidência de Cuba, em 2008, Raúl Castro iniciou uma série de reformas destinadas a melhorar o sistema socialista do país e há expectativa de que mais detalhes sobre os planos do governo para os próximos anos venham à tona no congresso que se inicia hoje e se estenderá até terça-feira. As informações são da Associated Press.