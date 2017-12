Partido Comunista do Vietnã elege novo líder O Partido Comunista do Vietnã anunciou neste domingo o nome de Nong Duc Manh, um político moderado, para ocupar o posto de secretário geral do partido, o cargo de maior poder no país. Manh, de 60 anos e integrante de uma minoria étnica, foi presidente da Assembléia Nacional durante nove anos. Sob sua liderança, a assembléia, que normalmente tomava suas decisões de portas fechadas, se converteu em um fórum de discussões sobre temas políticos. A escolha de Manh para comandar o partido foi decidida na última terça-feira, em uma reunião secreta do Comitê Central do Partido Comunista, mas seu nome foi anunciado oficialmente apenas hoje.