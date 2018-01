Partido Comunista quer novos exames em Pinochet O Partido Comunista chileno pediu que a Justiça exija novos exames médicos do ex-ditador general Augusto Pinochet, na esperança de que o diagnóstico de demência seja revertido e Pinochet possa ir a julgamento. Advogados do PC pediram à Corte de Apelações que faça a revisão antes de 27 de agosto, data fixada para que o tribunal passe a ouvir as partes num caso sobre o foro privilegiado reivindicado pelo general. A teoria do Partido Comunista é de que, ainda que Pinochet padeça de demência vascular moderada, causada por vários microderrames cerebrais, o ex-ditador passa por ?intervalos de lucidez? nos quais pode enfrentar a Justiça. O PC fez acompanhar sua solicitação de diversos recortes de jornais e revistas que mostram Pinochet em diversas aparições públicas. Os comunistas querem ver Pinochet julgado pelo seqüestro e desaparecimento de 10 membros da direção partidária, capturados em maio de 1976.