Partido Conservador vence eleições britânicas, segundo boca de urna

LONDRES - O Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron, é a legenda que conseguiu o maior número de cadeiras no Parlamento nas eleições realizadas nesta quinta-feira, 7, na Grã-Bretanha, com 316, seguido pelo Partido Trabalhista, com 239, segundo uma pesquisa de boca de urna da rede de televisão BBC.

A pesquisa, divulgada no fechamento dos colégios eleitorais, por volta das 22h (horário local, 18h de Brasília), aponta também que o Partido Nacionalista Escocês (SNP) obteve 58 cadeiras e foi o terceiro mais votado. Os nacionalistas escoceses tirariam quase todos os assentos reservados para a Escócia na Câmara dos Comuns, 58 de um total de 59, segundo a boca de urna. Sem os assentos escoceses, o Partido Trabalhista de Ed Miliband somaria 239 cadeiras, segundo a mesma pesquisa, por isso dificilmente formaria a maioria parlamentar contra os 316 deputados que o Partido Conservador conseguiria eleger.

O Partido Liberal-Democrata, do vice-primeiro-ministro Nick Clegg e aliado dos conservadores na última legislatura, ficaria em quarto lugar, com 10 cadeiras, uma forte queda em relação aos 56 assentos que obtiveram nas eleições gerais de 2010.

O partido galês Plaid Cymru, segundo a pesquisa, obteria quatro cadeiras, enquanto o "eurofóbico" Partido da Independência do Reino Unido (UKIP), ficaria com apenas duas.

Em um dos pleitos mais imprevisíveis dos últimos anos na Grã-Bretanha, os britânicos votaram para renovar as 650 cadeiras da Câmara dos Comuns do Parlamento de Westminster.

As pesquisas sobre intenções de voto divulgadas durante a campanha eleitoral apontaram um empate entre os dois principais partidos britânicos, o Conservador e o Trabalhista, os únicos com possibilidades de formar o governo segundo o sistema eleitoral do país, de maioria simples em um só turno.

Caso nem os "tories" - como são conhecidos os conservadores -, nem os trabalhistas consigam a maioria necessária para governar sozinhos, serão forçados a negociar uma coalizão ou pactos com legendas minoritárias. No sistema britânico, ganha em cada distrito eleitoral o candidato com mais votos, e nacional o partido com mais cadeiras, com 650 em disputa. Por isso, são necessários 326 assentos para que uma legenda consiga a maioria absoluta. Essa maioria pode ficar reduzida a 323 se não forem contadas as cadeiras do partido republicano Sinn Féin, cujos deputados não vão à Câmara dos Comuns porque se negam a prestar juramento de lealdade à rainha Elizabeth II - requisito imprescindível para ocupar a cadeira -, nem a do presidente da Casa. / EFE