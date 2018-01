Partido de Abbas venceria Hamas por estreita margem O movimento Fatah, organização política no poder na Autoridade Nacional Palestina (ANP), à qual pertence o presidente Mahmoud Abbas, derrotaria o grupo islâmico Hamas por apenas 4 pontos porcentuais de diferença nas eleições parlamentares do dia 25, segundo pesquisa da universidade palestina de Birzeit, localizada perto de Ramallah, na Cisjordânia. Os resultados da sondagem de intenção de voto indicam que 35% dos eleitores optariam pela Fatah e 31%, pelo Hamas. Os outros escolheriam grupos menos expressivos ou ainda não decidiram em quem votar. Esses números revelam um forte avanço do Hamas em relação a um mês atrás, quando uma outra pesquisa dava ao Fatah vantagem de 10 pontos porcentuais sobre o grupo. Para analistas políticos da Universidade Birzeit, o aumento da popularidade do Hamas nas últimas semanas está relacionado à desordem na segurança nos territórios palestinos e às disputas internas no Fatah. Facções radicais do Fatah têm promovido seqüestros de estrangeiros na Faixa de Gaza, invadem órgãos públicos quando algum de seus membros é preso por participar de distúrbios e continuam a lançar foguetes contra o território israelense, o que provoca ofensivas militares de Israel em Gaza.