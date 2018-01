Partido de Ahern está na frente na Irlanda O partido do atual primeiro-ministro da Irlanda, Bertie Ahern, está liderando a votação nas eleições gerais do país, segundo resultados preliminares divulgados hoje (18). O Fianna Fail, de centro-direita, deve conquistar mais de 80 das 166 cadeiras do Parlamento, enquanto o Fine Gael, de oposição, contará com pouco mais de 40, segundo as últimas projeções. O Sinn Fein, partido ligado ao Exército Republicano Irlandês (IRA), apresentou ganhos e deveria obter novas cadeiras. Forte na Irlanda do Norte, o Sinn Fein cresceu de 2,5% nas eleições de 1997 para prováveis 7% na votação deste ano, segundo pesquisas.