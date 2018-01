Partido de Arafat indica hoje novos membros do gabinete O comitê central do Fatah, partido do líder palestino Yasser Arafat, deve se reunir nesta quinta-feira em Ramallah, na Cisjordânia, para indicar o nome de 16 dos 24 membros do governo palestino, após a queda do primeiro-ministro Mahmoud Abbas, que foi substituído pelo presidente do Parlamento palestino, Ahmed Korei. Ontem, Arafat afirmou que o Fatah iria escolher os novos membros do governo palestino. Korei queria montar um gabinete de emergência com oito ministros, mas o Fatah e Arafat não aceitaram. Pelo menos oito representantes do governo devem representar grupos palestinos independentes.