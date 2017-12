Partido de Arafat lança Abbas candidato a presidente O Partido Fatah, ao qual pertencia o líder histórico dos palestinos Yasser Arafat, escolheu o ex-premier Mahmoud Abbas como seu candidato à presidência da Autoridade Nacional Palestina (ANP) nas eleições de 9 de janeiro. O cargo foi exercido por Arafat até sua morte, no início do mês. Abbas, de 69 anos, por muito tempo foi vice de Yasser Arafat no comando da Organização de Libertação da Palestina, e já foi nomeado líder da OLP. Se eleito presidente da ANP, herdará dois dos principais cargos de Arafat.