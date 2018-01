Partido de Aznar anunciará seu sucessor na próxima semana O Partido Popular prometeu anunciar na próxima terça-feira o nome de seu candidato para o cargo de presidente do governo (primeiro-ministro) espanhol nas eleições gerais de 2004 - ou seja, do indicado para substituir o atual premier, José María Aznar. Aznar, de 50 anos, que ganhou as eleições em 1996 e em 2000, disse que não concorrerá a um terceiro mandato nas eleições de março. As pesquisas apontam vantagem de seu partido sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), o principal da oposição. O comitê executivo do conservador PP examinará na segunda-feira a questão sucessória e anunciará sua decisão no dia seguinte, disse nesta sexta-feira o porta-voz do partido, Roberto Larrea. O anúncio de Larrea foi uma surpresa, já que Aznar - que vem mantendo total silêncio sobre quem poderia substituí-lo - e seu partido haviam insinuado que não haveria indicações até pelo menos o final de setembro. Os nomes mais cotados são os do atual ministro da Fazenda, Rodrigo Rato, o vice-primeiro-ministro Marino Rajoy e Jaime Mayor Oreja, líder do PP no Parlamento basco.