Partido de Bibi se une a nacionalistas radicais O Likud, partido do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, aprovou ontem uma coalizão com a legenda Israel Beiteinu, do ministro de Relações Exteriores do país, Avigdor Lieberman - de orientação nacionalista radical. A proposta foi feita pelo próprio chanceler ao partido governista e analistas políticos afirmam que a união é favorita nas eleições parlamentares antecipadas para janeiro.