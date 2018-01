Partido de Bush amplia influência no sul americano O Partido Republicano, do presidente George W. Bush, conquistou os governos dos Estados de Kentucky e Mississippi, na terça-feira, e agora controla 9 dos 11 Estado do sul, uma região que já foi considerada um reduto democrata. Desde 1967 um republicano não chegava ao governo no Kentucky. Mas, na terça-feira, o republicano Ernie Fletcher derrotou por larga margem o democrata Ben Chandler. No Mississippi, o candidato republicano Haley Barbour desbancou o atual governador democrata, Ronnie Musgrove. O resultado da eleição para o governo da Louisiana será conhecidos dia 15, quando a vice-governadora democrata Kathleen Blanco disputará o cargo com o republicano Bobby Jindal num segundo turno. Milhões de americanos foram na terça-feira às urnas para escolher vereadores e prefeitos em dezenas de cidades de 35 estados, mas as três eleições estaduais foram as que mais atraíram a atenção da imprensa nacional. Os democratas, por seu lado, conquistaram a maior prefeitura em disputa, Filadélfia.