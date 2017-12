Partido de Bush também conquista maioria dos Estados O Partido Republicano sai da eleição com o controle de 28 Estados americanos - o país tem 50 - e a chance de conquistar mais um, Washington. A vantagem do partido, que obteve ainda a Presidência da República e o controle do Congresso, dará aos republicanos uma voz muito mais ativa que a dos democratas na condução da política interna e um amplo celeiro de lideranças para futuras disputas presidenciais. "Eles têm o direito de se gabar. O Partido Republicano pode dizer que tem um mandato legítimo", diz Alan Rosenthal, professor de Ciência Política e especialista em política estadual da Universidade Rutgers. No lado negativo, os governadores e o partido terão de lidar com a impopularidade gerada pelo desemprego do mau momento da economia. Veja o especial Bush - Mais Quatro anos Mais notícias sobre as eleições nos EUA