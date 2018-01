Partido de Capriles diz que conseguiu apoio para revalidação

CARACAS - O partido venezuelano Primero Justicia, agrupação do ex-candidato presidencial opositor Henrique Capriles, afirmou no domingo que ultrapassou a cota de apoio exigida no processo de renovação de partidos políticos no país.

"Conseguimos em todo o país, nos 23 Estados e no Distrito Capital. Conseguimos quase 200 mil assinaturas. Cumprimos a meta em todos os cantos e isso nos anima; o assumimos com humildade", disse Capriles.

No total, 59 partidos devem se reinscrever no poder eleitoral por não terem participado nas duas últimas eleições ou não terem no mínimo 1% dos votos emitidos. Os partidos devem recolher assinaturas equivalentes a 0,5% da lista eleitoral em 12 Estados, em um período de dois dias por agrupação.

O processo, que foi iniciado há três semanas, esteve rodeado de críticas de formações opositoras e chavistas, que consideram que as máquinas de registro de impressões digitais disponibilizadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) são insuficientes, assim como os prazos.

Capriles assegurou que em vários Estados do país o poder eleitoral tentou evitar que seu partido alcançasse a cota. "Foi um processo cheio de obstáculos e arbitrariedades. Nos tiraram máquinas, há pessoas que passaram até cinco horas em filas (...). Em estados como Carabobo, Francisco Ameliach (governador chavista) mandou pessoas para que a fila não andasse", acusou. / AFP