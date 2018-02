Partido de centro-direita lidera eleições na Bulgária

O Partido Socialistas, o principal rival do partido de centro-direita GERB, de Borisov, disse, segundo seu porta-voz Atanas Merdzhanov, que sofreu uma "dura derrota".

A pesquisa Alpha Research afirmou que o partido GERB conquistou 33% dos votos, enquanto os Socialistas obtiveram 16,5%. Uma sondagem realizada pelo Gallup International mostrou que o GERB teve 34% e os Socialistas, 16%. Os resultados oficiais serão divulgados na segunda-feira.

Os partidos precisam conquistar 4% dos votos para obter cadeiras no Parlamento de 240 lugares, e seis partidos, além do GERB e do Socialistas, devem alcançar esse número. Isso poderá tornar difícil a formação de uma coalizão governamental. Fonte: Associated Press.