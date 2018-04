Partido de ex-premiê denuncia prisão de simpatizantes

O partido da ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Bhutto disse nesta quinta-feira, 8, que a polícia prendeu milhares de seus simpatizantes durante a madrugada, horas depois de o presidente norte-americano, George W. Bush, ter pedido ao presidente Pervez Musharraf que realize eleições e deixe seu posto de chefe do Exército. Veja também: A cronologia do estado de emergência no Paquistão A polícia, que já deteve centenas de advogados e outras personalidades da oposição desde que o general Musharraf impôs um estado de emergência, no sábado, negou que seguidores de Bhutto tenham sido presos. "Eles invadiram a casa de nossos ativistas em Punjab durante toda a noite. O número de pessoas presas agora está nas milhares", afirmou Farzana Raja, porta-voz da legenda na Província de Punjab. Um oficial confirmou nesta quinta que três políticos foram acusados de traição por conta de discursos antigovernistas em Karachi. Eles foram os primeiros a serem acusados desde a declaração do estado de emergência e podem receber a pena de morte. O Partido do Povo do Paquistão, de Bhutto, planeja realizar um encontro público em Rawalpindi, perto da capital Islamabad, na sexta-feira. A legenda quer protestar o estado de emergência e Bhutto já ameaçou conduzir uma marcha em 13 de novembro a menos que Musharraf ceda. A polícia alertou que manifestações de partidos estão proibidas. "O procurador-geral do Paquistão, Malik Qayyum, disse que graças ao estado de exceção os atentados com bomba pararam. Mas para mim o que isso demonstra é que o governo patrocinou os atentados", acusou o porta-voz do partido na região de Punjab, Ghulam Abbas. A líder do PPP e ex-primeira-ministra Benazir Bhutto deu na quarta-feira um ultimato ao presidente do país, o general Pervez Musharraf, para que suspenda o estado de exceção. O Congresso dos EUA analisa nesta quinta se reduz a ajuda ao Paquistão, apesar de o Departamento de Estado ter indicado que não haverá corte na verba para a luta contra o terror. O Pentágono mostrou-se preocupado com a segurança do armamento nuclear paquistanês e informou que acompanha atentamente a situação.