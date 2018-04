Partido de Maliki vence eleição em 9 províncias do Iraque Os aliados do primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, terminaram em primeiro lugar nas disputas pela Assembleia Legislativa de Bagdá e de mais oito províncias, revelam os resultados oficiais das eleições do último sábado. De acordo com os números divulgados hoje pela Comissão Eleitoral iraquiana, o partido de Maliki obteve 38% dos votos em Bagdá. A agremiação do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr e um partido sunita ficaram com 9% cada um. Em Basra, a segunda maior cidade iraquiana, os seguidores de Maliki conseguiram 37% dos votos. O Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque (CSRII), maior partido xiita do país, ficou em segundo lugar, com 11,6% dos votos. Os iraquianos votaram para eleger as assembleias de 14 das 18 províncias iraquianas na primeira eleição realizada no país desde dezembro de 2005.