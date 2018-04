Partido de Maliki venceu eleições no Iraque, diz parlamentar O parlamentar iraquiano Abbas al-Bayati afirmou hoje que o partido do primeiro-ministro Nouri al-Maliki foi o grande vencedor das eleições provinciais de sábado. Al-Bayati sustentou que os aliados de Maliki superaram os adversários com larga margem em dez das 14 províncias do país, mas não explicou como chegou a esses dados. Os primeiros resultados, ainda extraoficiais, estão previstos para serem divulgados amanhã. O deputado disse que a coalizão governista deve contatar outros partidos para uma aliança nas províncias em que foi derrotada, especialmente no sul do Iraque.