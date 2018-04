Partido de Merkel obtém vitória para Parlamento Europeu

Parceiro de coalizão preferido da chanceler, o liberal Democratas Livres (FDP) ficou com 11% dos votos, um forte aumento em relação à eleição de 2004, quando o partido obteve 6,1%. O Partido Verde, frequente aliado do SPD, obteve 12,1% dos votos.

Embora os conservadores e o FDP não tenham obtido o resultado necessário para ter maioria depois da eleição geral, observadores disseram que as chances de Merkel dispensar o SPD como parceiro de coalizão aumentaram. A votação europeia foi amplamente vista como referência para as eleições nacionais em 27 de setembro. A Alemanha é atualmente governada por uma inquieta "grande coalizão" do CDU/CSU e do SPD, depois do resultado inconclusivo da eleição em 2005.

"Acredito que os eleitores não queiram que a grande coalizão continue. Esse é o sinal claro da votação de ontem", disse Andreas Schockenhoff, vice-líder de grupo parlamentar do CDU, à rádio NDR. O secretário-geral do CDU, Ronald Pofalla, afirmou que "o CDU/CSU sozinho é mais forte que o SPD e o Partido Verde combinados". As informações são da Dow Jones.