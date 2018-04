Partido de Netanyahu lidera pesquisas em Israel O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aparece à frente de seus principais rivais na corrida para liderar o próximo governo israelense, revela uma nova pesquisa de opinião divulgada hoje, mas o avanço de um outro partido de extrema direita causa preocupação ao ultraconservador Likud. A pesquisa do instituto Teleseker projeta o Likud, de Netanyahu, vencendo 27 das 120 cadeiras do Knesset (Parlamento), quatro a mais do que o governista Kadima, partido da chanceler Tzipi Livni, que aparece em segundo lugar. A projeção coincide com outros levantamentos recentes sobre as eleições marcadas para 10 de fevereiro, mostrando o Likud com algumas cadeiras a mais do que seu principal rival. Mas a grande surpresa das últimas semanas é a rápida ascensão do Yisrael Beitenu, um partido ultranacionalista liderado pelo imigrante soviético Avigdor Lieberman. A sondagem do Teleseker, publicada diariamente pelo jornal Maariv, mostra o Yisrael Beitenu com 17 cadeiras no Parlamento, seis a mais do que suas atuais 11. Se a projeção se confirmar, o partido de extrema direita será a terceira força no Knesset na próxima legislatura. A pesquisa foi feita com 700 eleitores potenciais e a margem de erro é de duas cadeiras para mais ou para menos. As informações são da Dow Jones.