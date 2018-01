Partido de Putin lidera contagem de votos O principal partido de apoio ao presidente Vladimir Putin, o centrista Rússia Unida, venceu neste domingo por larga margem as eleições para a Câmara Baixa do Parlamento russo (a Duma), de acordo com os dados preliminares da apuração (contados 46,93% dos votos) e pesquisas de boca-de-urna. Esse resultado dará mais poder a Putin no Parlamento e facilitará sua estratégia para reeleger-se nas eleições presidenciais de março, além de ampliar as reformas econômicas de cunho liberal. Na apuração, o Rússia Unida tinha, até a noite de domingo, 36,5% dos votos, o oposicionista Partido Comunista aparecia em segundo, com 12,9% e o Partido Liberal Democrático (PLD), do excêntrico Vladimir Jirinovski, em terceiro (12,8%). A eleição foi tranqüila e o baixo comparecimento, menos de 50% do eleitorado, refletiu a apatia da campanha eleitoral. As autoridades armaram um forte esquema de segurança, por temor de atentados como o de sexta-feira, mas não houve incidentes. Leia mais no Estadão desta segunda-feira