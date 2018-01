Partido de Schroeder escolhe novo líder O Partido Social-Democrata da Alemanha elegeu hoje um novo líder para substituir o chanceler Gerhard Schroeder, que se mantém no poder. Por 448 votos a 22, delegados em uma conferência partidária escolheram Franz Muentefering, um aliado próximo de Schroeder e representante do partido no parlamento, como novo líder. Schroeder prometeu hoje, em Berlim, que as reformas iniciadas pelo seu governo se manteriam, apesar da sua retirada da presidência do partido Social-Democrata (SPD), que será ocupada por Franz Muentefering. "Franz e eu concordamos em manter o curso das reformas, e o que foi decidido será mantido", declarou Schroeder durante o congresso extraordinário do SPD, sublinhando que a política de reformas do seu governo era "justa e necessária". "Estamos numa situação difícil, em que já tomamos decisões difíceis, mas temos de tomar outras", afirmou. "Não quero que as nossas crianças nos digam um dia que só pensamos em nós e que lhes deixamos pouco", acrescentou Schroeder, acentuando a evolução demográfica. A este propósito, disse que, em 1960, havia 10 trabalhadores na ativa para um aposentado, enquanto hoje a relação é de três para um. "Se não se fizer nada, a relação será de dois para um dentro de 20 anos", realçou. A Câmara dos Deputados adotou, no início de março, em primeira votação, um projeto de lei que pretende introduzir uma trava ao reajuste anual das aposentadorias, que permanecem indexadas à evolução dos salários, através da consideração nos cálculos da relação entre contribuintes e aposentados. As outras reformas adotadas até agora prevêem sanções para os desempregados que recusem um emprego e uma alta dos custos médicos da segurança social. Este conjunto de reformas está na origem do descontentamento manifestado pelos alemães, que se traduz nas pesquisas, em que o SPD oscila em torno dos 25% das intenções de voto, enquanto a oposição conservadora tem cerca de 50%.