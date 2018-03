Partido de Schroeder sofre derrota nas eleições estaduais O partido do chanceler alemão Gerhard Schroeder sofreu hoje uma esmagadora derrota nas eleições de dois Estados, não conseguindo se beneficiar da atmosfera nacional contra a guerra no Iraque, que o chanceler explorou enquanto fazia campanha para os sociais-democratas, de acordo com as pesquisas de opinião. O conservador Partido Cristão-Democrata obteve 46% dos votos no Estado natal de Schroeder, a Baixa Saxônia, conseguindo 10% a mais dos votos obtidos na última eleição, cinco anos atrás. O Partido Social-Democrata obteve 34%, abaixo dos quase 48% conseguidos da última vez. No Estado de Hesse, o percentual dos votos para os cristãos-democratas subiu para 50%, de 39% em 1999, enquanto o percentual obtido pelos sociais-democratas caiu de 39% para 30%. Mais de 10 milhões de cidadãos estavam aptos a votar no primeiro teste eleitoral desde as eleições nacionais de setembro, que trouxeram Schroeder de volta ao poder.