Partido de Schroeder sofre pior derrota desde os anos 40 O partido do chanceler alemão, Gerhard Schroeder, sofreu neste domingo sua pior derrota eleitoral na Bavária desde a Segunda Guerra Mundial. O atual governador bávaro, o conservador Edmund Stoiber, que chegou perto de vencer Schroeder nas eleições nacionais do ano passado, pôde sentir o gosto da vingança desta vez. Ele liderou sua União Democrata-Cristã (CSU) com 61,5% dos votos - mais que os 53% obtidos nas eleições estaduais de 1998 -, segundo projeções da televisão alemã ZDF, que utilizou dados de pesquisas de boca de urna. O partido de Schroeder, o SPD, caiu para 19% dos votos, contra 28,7% nas eleições prévias.