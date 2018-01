Partido de Schroeder vence eleições regionais O Partido Social Democrata, do chanceler alemão, Gerhard Schroeder, venceu com ampla margem as eleições regionais de hoje no Estado de Renânia-Palatinado. Entretanto, os Democrata-cristãos conseguiram manter seu bastião de Baden-Wuerttemberg, o que lhes permitirá continuar controlando, depois de 48 anos, a região mais rica da Alemanha. As eleições eram consideradas um teste para Schroeder que busca a reeleição em 2002.