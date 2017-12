Partido de Sharon deve perder terreno em eleições locais Os israelenses foram às urnas nesta terça-feira para participar de eleições municipais, e as pesquisas indicam que o partido Likud, do primeiro-ministro Ariel Sharon, perderá importantes administrações. Sharon liderou o Likud rumo a uma arrasadora vitória eleitoral em fevereiro, mas o partido poderá perder terreno no âmbito municipal devido à competição de candidatos independentes, muitos dos quais apoiados pelo Partido Trabalhista, disseram analistas. Alguns eleitores também poderiam retirar apoio ao Likud revoltados com a decisão de Sharon de manter aliados tradicionais, como o ultraortodoxo partido Shas, fora de sua coalizão de governo. O Shas - um partido religioso - é muito ativo nas eleições municipais. Cerca de 3,8 milhões de israelenses estão habilitados a votar nas eleições locais. Entretanto, espera-se baixo comparecimento às urnas. Não estão em disputa as prefeituras de Jerusalém e Haifa, onde já foram realizadas eleições este ano.