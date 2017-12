Partido de Sharon sofre derrotas em eleições municipais O partido do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, perdeu o controle de importantes cidades nas eleições municipais realizadas na terça-feira em 156 municípios do país. De acordo com o diário local Maariv, o direitista Likud perdeu em 3 das 5 grandes cidades do país que estavam sob seu controle enquanto seu maior rival, o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, conquistou mais dois dos principais municípios, passando a comandar 8 das 12 maiores. As prefeituras de Jerusalém e Haifa não estavam em jogo porque já haviam realizado sua eleição em junho. Nova votação será programada para dez cidades onde nenhum candidato obteve o quórum mínimo de 40%. Os resultados não afetam de imediato o governo de Sharon, que continua mantendo elevado índice de popularidade e só terá de enfrentar nova eleição em 2007, a menos que seu governo seja derrubado pelo Parlamento, hipótese improvável no momento.