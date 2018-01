Partido de Shimon Peres aceita apoiar Sharon O Comitê Central Partido Trabalhista aprovou neste sábado a participação da agremiação de Shimon Peres na coalizão do primeiro-ministro Ariel Sharon, uma decisão que deverá facilitar a implementação do plano do líder de Israel de retirar suas tropas e colônias da Faixa de Gaza. Segundo Yoram Dori, um conselheiro de Peres, as conversações sobre a coalizão de governo deveriam começar ainda na noite deste sábado. O convite para que os trabalhistas participem de seu governo foi feito por Sharon, que também convidou dois grupos religiosos para ingressar na coalizão. Embora não haja confirmação oficial, a imprensa israelense informa que Sharon fez a proposta aos partidos Shas e Judaísmo Unido pela Torá. Sharon perdeu o apoio da maioria no Parlamento e corre o risco de ter de antecipar eleições gerais, se não formar uma nova coalizão que lhe garanta a maioria necessária para governar. Um acerto com os trabalhistas permitirá a Sharon dar continuidade a seu plano de retirada israelense da Faixa de Gaza e de quatro assentamentos na Cisjordânia, apoiado pela centro-esquerda. Também deve facilitar a retomada das negociações de paz com os palestinos, tão logo um novo presidente da Autoridade Palestina seja eleito, em 9 de janeiro. Peres, de 81 anos, e Sharon, de 76, já firmaram alianças no passado. De 2001 a 2002, no primeiro governo Sharon, o trabalhista foi seu chanceler.