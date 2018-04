Partido de Shinzo Abe vence na Câmara Alta do Japão O partido do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, teve maioria nas eleições deste domingo (21) na Câmara Alta do Parlamento, segundo as pesquisas de boca de urna. A vitória dá ao partido controle das duas casas do Parlamento e confere a Abe um mandato para continuar com seu ambicioso plano de crescimento econômico.