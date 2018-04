O partido venceu com folga as eleições em 1990, mas nunca teve permissão para assumir o poder. Foi ainda banido das atividades políticas, após decidir boicotar o voto de 7 de novembro, o primeiro no país em 20 anos. Vencedora do Nobel da Paz em 1991, a ativista Suu Kyi está em prisão domiciliar. As informações são da Dow Jones.