Partido do Povo Palestino adere a aliança Hamas-Fatah O Partido do Povo Palestino (PPP) anunciou neste sábado, 3, que está disposto a se juntar ao Governo de união nacional integrado por Fatah e Hamas. "O partido está disposto, a princípio, a participar do Governo, de acordo com as condições que forem expostas pelo primeiro-ministro designado", disse Basam Salhi, secretário-geral do PPP. Segundo Salhi, o primeiro-ministro designado, Ismail Haniyeh, do partido Hamas, mostrou interesse nos pontos assinalados pelo PPP. Os assuntos tratados dizem respeito a direitos sociais, como educação, previdência social e direitos trabalhistas. O PPP é um pequeno partido de cunho comunista, o que a princípio representava um sério obstáculo para o alinhamento com a ideologia religiosa do Hamas. Haniyeh quer que o Acordo de Meca, de 8 de fevereiro, seja aplicado da forma mais versátil, a fim de dar lugar aos partidos da esquerda laica. O acordo estabeleceu as bases do futuro governo com o Fatah. A formação do novo governo deveria ser anunciada neste sábado, mas o Fatah comunicou nesta sexta-feira que só poderia apresentar lista de candidatos a ministros na semana que vem. Haniyeh se reunirá ainda no dia 3 de março em Gaza com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para fechar alguns dos assuntos pendentes desde a assinatura do acordo.