Partido do primeiro-ministro cado Canadá vence eleições em Quebec O Partido Liberal (PLQ), do primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien, venceu nesta segunda-feira as eleições locais de Quebec, no Canadá, terminando assim uma hegemonia de nove anos no poder dos separatistas do Partido Quebequés (PQ). Com 99% das urnas apuradas, O PLQ conquistou 76 cadeiras na Assembléia, o PQ ficou com 45 e a Ação Democrática de Quebec (ADQ) garantiu quatro cadeiras. Jean Charest, presidente do PLQ, deverá assumir o comando de Quebec. Em Quebec, uma região com a metade do tamanho da França, 80% da população fala francês. Os separatistas são contra a língua inglesa no país. Além disso, a província tem seus próprios impostos e leis de imigração, criadas para atrair pessoas que falam francês.