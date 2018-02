Partido extremista ganha cadeira no Parlamento britânico

O candidato Douglas Carswell, do partido que é contrário à permanência do Reino Unido na União Europeia, venceu as eleições no distrito eleitoral de Clacton-on-Sea, com 21.113 votos. O segundo colocado, Giles Watling, do Partido Conservador, teve 8.709 votos. O parlamentar eleito representava os conservadores na região até agosto, quando mudou de partido.

"Algo importante está acontecendo aqui. As pessoas querem mudanças", afirmou o líder do partido eurocético, Nigel Farage, à BBC.

Em outra disputa eleitoral, no distrito de Heywood e Middleton, a representante do Partido dos Trabalhadores, Liz McInnes, venceu o rival UKIP por apenas 617 votos.

Nesta segunda região eleitoral, apenas 36% dos britânicos votaram. As abstenções são uma das explicações do por que essas eleições, que têm por objetivo preencher vagas no Legislativo abertas com a morte ou renúncia de parlamentares, geralmente são surpreendentes. Seus resultados, aliás, não costumam se repetir nas eleições gerais do país.

A conquista da quinta-feira, contudo, deve agitar o cenário político no Reino Unido, pois mostrou que o UKIP está apelando para votos tanto de eleitores trabalhistas quanto de cidadãos descontentes com o Partido Conservador. "Não haverá complacência da nossa parte ao buscarmos os eleitores que não votaram em favor dos Trabalhistas ou que simplesmente não votaram", afirmou o líder dos trabalhadores, Ed Miliband.

O Partido da Independência, que quer coibir as imigrações e retirar o Reino Unido da União Europeia, tem atraído um número crescente de eleitores. Em maio, ele conseguiu a maior parte dos votos britânicos nas eleições para o Parlamento Europeu. Fonte: Associated Press.