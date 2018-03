Partido gasta US$ 150 mil em roupas para Sarah

O Partido Republicano gastou mais de US$ 150 mil em roupas, acessórios e maquiagem para a candidata a vice na chapa da legenda, Sarah Palin, em setembro. Segundo reportagem do jornal The Politico, de Washington, a governadora do Alasca chegou a gastar mais de US$ 124 mil em lojas de luxo como Neiman Marcus e Saks Fifth Avenue. As compras seriam para a candidata, o marido e os filhos dela. Além disso, o partido gastou cerca de US$ 4 mil em salões de beleza que Sarah freqüentou. Tracy Schmitt, porta-voz de campanha do republicano John McCain e de Sarah, garantiu que tudo que foi comprado será doado para instituições de caridade depois da eleição. As denúncias contra Sarah parecem ter um efeito negativo na popularidade de McCain, já que pesquisas recentes indicam que a candidatura da governadora prejudicou a imagem do republicano. Ontem, a agência de notícias Associated Press enviou reportagem na qual afirma que Sarah utilizou dinheiro do Estado para pagar mais de 60 viagens para suas filhas. De acordo com a AP, a governadora ainda teria alterado os relatórios de despesas dessas viagens depois de ser escolhida para concorrer na chapa de McCain para as eleições do dia 4. OS PROBLEMAS DE SARAH Processos: Sarah exonerou um funcionário que se recusou a demitir o cunhado dela após ele ter pedido o divórcio de sua irmã Dinheiro público: A governadora do Alasca teria usado dinheiro de contribuintes para receber diárias de viagem por noites em que permaneceu em casa. Ela também teria gasto dinheiro do Estado para cobrir despesas de viagens oficiais nas quais levou a família