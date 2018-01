Partido governista da África do Sul tem pior desempenho desde fim do apartheid

PRETÓRIA - O Congresso Nacional Africano (CNA), partido governista da África do Sul, estava a caminho de seu pior desempenho eleitoral desde o fim do apartheid nesta sexta-feira, 5, uma vez que os eleitores extravasaram nas eleições municipais seu descontentamento com o alto desemprego e a corrupção, abrindo espaço para uma mudança gigantesca na política e na sociedade.

O CNA reinava absoluto desde que pôs fim ao governo da minoria branca em 1994 com Nelson Mandela à sua frente, mas perdeu apoio, particularmente nas áreas urbanas, entre o eleitorado que sente que sua vida não melhorou e que acusa o presidente sul-africano, Jacob Zuma, de administrar mal a economia.

Com 95% das urnas apuradas, a legenda ainda estava à frente na contagem geral de votos das eleições municipais, mas perdeu para a Aliança Democrática, o principal partido de oposição, na região de Nelson Mandela Bay, que inclui a cidade de Porto Elizabeth, e estava atrás em Tshwane, que abriga a capital Pretória.

Desde o fim do apartheid, o CNA vinha se mostrando invencível nas urnas nessas localidades, assim como no polo econômico de Joanesburgo, onde mantinha uma vantagem apertada nesta sexta-feira.

Neste momento, nenhum partido parece a caminho de obter uma maioria nestes três centros urbanos, o que deve criar uma nova era de política de coalizão conforme a África do Sul se afasta do que, na prática, é um sistema de partido único no período pós-apartheid.

Esta mudança reformula o cenário político do país antes da eleição nacional de 2019 e pode encorajar adversários de Zuma dentro do CNA a desafiá-lo no partido. A Aliança Democrática manteve o comando da Cidade do Cabo, que governa desde 2006. / Reuters