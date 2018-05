Partido governista do Egito conquista 83% do Parlamento O partido governista do Egito obteve uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares, conquistando pelo menos 83% das 500 cadeiras que estavam em disputa, indicam resultados quase totalizados do segundo turno, divulgados hoje. A oposição alegou fraudes generalizadas, em um processo marcado por protestos e a violência tanto no primeiro turno quanto no segundo, que aconteceu ontem. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, indica mais dez deputados para a assembleia de 508 cadeiras.