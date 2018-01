Partido governista sofre derrota histórica em eleições no México

XALAPA, MÉXICO - O governista Partido Revolucionário Institucional (PRI) sofreu uma derrota histórica nas eleições de 12 governadores no domingo ao perder em importantes redutos, como Veracruz e Tamaulipas, em eleições consideradas um termômetro para as presidenciais mexicanas de 2018.

O PRI, que governava nove destes Estados, perdeu em seis deles, permaneceu com três e ganhou dois, deixando nas mãos do opositor conservador Partido Ação Nacional (PAN) a liderança em sete Estados.

Os resultados foram considerados uma vitória histórica e um importante passo em direção a 2018 para o PAN, partido que governou o México de 2000 a 2012, acabando com a hegemonia do PRI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 64,9% dos votos apurados, o PAN se encaminhava na segunda-feira para vencer o governo do Estado petrolífero de Veracruz em aliança com o esquerdista Partido da Revolução Democrática (PRD) com 33,48% dos votos, contra 29,24% obtidos pelo PRI e 28,17% do esquerdista Morena do ex-candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Veracruz, um dos Estados mais atingidos pela violência do narcotráfico e que mais deu votos historicamente ao PRI por ser o terceiro mais populoso do país, era o maior troféu destas eleições, já que esteve governado pelo partido durante mais de 80 anos.

"Hoje, por fim, foram embora. Conseguimos, juntos tiramos o governo corrupto do PRI", celebrou em sua conta no Twitter o virtual ganhador Miguel Ángel Yunes, que substituirá o controverso Javier Duarte, ligado a denúncias de corrupção, casos de desaparecimentos forçados por parte de policiais estatais e assassinatos de jornalistas.

Dijimos “Ya ya ya se van a ir” y hoy por fin se fueron. Lo logramos, juntos sacamos al gobierno corrupto del PRI. — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) June 5, 2016

Foram registrados em Veracruz vários atos de violência antes e durante as eleições, como o aparecimento no sábado de uma cabeça humana perto de uma escola que servia como centro eleitoral no município de Emiliano Zapata. /AFP