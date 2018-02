Partido governista vence eleição em Tóquio

O PLD e seu pequeno aliado, o New Komeito, obtiveram maioria na Assembleia Metropolitana de Tóquio pela primeira vez desde 2009, segundo projeções finais do serviço de informações nacional NHK. A agência diz que o partido de coalizão garantiu 82 assentos na assembleia composta por 127 cadeiras. O principal partido de oposição, Partido Democrático do Japão, que detinha 43 assentos, irá agora ocupar apenas 15.

Como a assembleia está sendo considerada um indicador do suporte nacional aos partidos, o resultado aumenta a chance de Abe assumir o controle da Câmara Alta. Embora já controle a Camara Baixa, de maiores poderes, o primeiro-ministro depende da oposição para ter leis aprovadas na Câmara Alta, onde é minoria. Fonte: Dow Jones Newswire.