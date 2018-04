Partido governista vence eleições regionais na Rússia O partido Rússia Unida, do primeiro-ministro Vladimir Putin, venceu com folga as eleições regionais deste fim de semana na Rússia. A sigla retomou o controle de seis províncias e de várias grandes cidades do país, segundo os resultados divulgados nesta segunda-feira. O apoio para o Rússia Unida chegou a 57,76%, informou a comissão eleitoral.