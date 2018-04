Partido haitiano retira candidatura de Celestin O partido governista do Haiti, o Inite, anunciou hoje que retirou a candidatura de Jude Celestin à presidência. Celestin deveria participar do segundo turno das eleições presidenciais haitianas, o qual foi adiado e deveria ter acontecido no começo de janeiro. O partido governista estava sob pressão internacional para retirar a candidatura de Celestin.