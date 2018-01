Partido hindu vence eleições regionais na Índia O partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) venceu as eleições de domingo no Estado de Gujarat, onde cerca de 1.000 pessoas morreram neste ano nos piores distúrbios entre hindus e muçulmano da última década. O partido hindu obteve 125 cadeiras, mantendo o controle sobre dois terços da assembléia legislativa de Gujarat, com 182 membros. O líder do partido na Estado, Narendra Modi, reteve seu posto e conseguiu incrementar em oito cadeira a maioria de seu partido na legislatura. Os críticos dizem que Modi não fez o suficiente para controlar os distúrbios que começaram em fevereiro e se prolongaram durante três meses. A maior parte dos mortos pertencia à minoria muçulmana do Estado. Depois do anúncio dos resultados eleitorais, alguns residentes muçulmanos de três cidades lançaram pedras e iniciaram incêndios. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e impôs toques de recolher em duas cidades. O Bharatiya Janata, dirigido pelo primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, de 77 anos, encabeça a coalizão governante indiana de 19 partidos. Está no poder desde 1998 e disputará eleições nacionais em 2004. No entanto, o BJP perdeu quatro eleições estatais este ano. Com a vitória em Gujarat, Modi se converte em herói da ala mais conservadora de seu partido.