Partido islâmico da Tunísia não declara apoio em eleição O partido Ennahda, ligado ao islamismo, afirmou que não irá apoiar nenhum candidato na eleição presidencial da Tunísia, que acontecerá no dia 23 de novembro. As expectativas eram de que o apoio do partido, que não tem candidato próprio, seria um fator importante na decisão do pleito.