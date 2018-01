Partido islâmico vencedor na Turquia faz discurso pró-Ocidente A moeda turca atingiu recorde de baixa em relação ao dólar nesta segunda-feira, numa primeira reação à vitória do Partido da Justiça e Desenvolvimento nas eleições gerais ocorridas neste fim de semana. O partido é considerado fundamentalista e participou pela primeira vez das eleições turcas. Mas, graças ao discurso pró-ocidente de seus líderes, as perdas foram minimizadas. O presidente do partido, Recep Tayyip Erdogan, disse que o futuro governo, a ser formado pelo partido, se reunirá com o FMI para discutir, se necessário, mudanças no programa de ajuda ao país. Ele afirmou também que seu partido está preparado para realizar uma política que acelere a entrada da Turquia na União Européia e o fortalecimento da integração da economia do país com a mundial. O partido obteve 363 cadeiras das 550 do Parlamento. O outro único partido a assegurar assentos no Parlamento foi o de centro-esquerda Partido Popular Republicano. O Partido da Esquerda Democrática, do atual primeiro-ministro Bulent Ecevit, não participará do Parlamento. A lira chegou a operar em 1.737.000,00 por dólar, menor nível histórico. Na sexta-feira, a lira havia encerrado o pregão em 1.686.000,00 por dólar. No entanto, próximo às 7h20 (de Brasília), a lira recuperava-se a 1.690.000,00 por dólar. Traders disseram que a sustentação dos mercados dependerá da formação do novo governo e de endosso aos termos do acordo com o FMI. As informações são da Dow Jones.