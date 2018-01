Partido israelense rejeita plano de paz saudita O Partido Yisrael B´Aliya, liderado pelo ministro da Habitação, Natan Sharansky, transformou-se nesta sexta-feira no primeiro grupo israelense a rejeitar formalmente uma proposta saudita de paz para o Oriente Médio. A proposta prevê a retirada de Israel dos territórios palestinos ocupados em 1967, durante a guerra do Oriente Médio, em troca da paz com todo o mundo árabe. Com tal iniciativa, a Arábia Saudita está "conduzindo uma campanha de propaganda e distraindo a atenção do mundo livre do terrorismo e daqueles que apoiam o terrorismo", afirma um comunicado do partido, que é formado principalmente por imigrantes e que faz parte da coalizão de governo do primeiro-ministro, Ariel Sharon.