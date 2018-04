Partido Laborista da Austrália proclama vitória nas eleições O Partido Laborista da Austrália anunciou sua vitória nas eleições nacionais, o que encerra 11 anos do governo conservador. A informação é da vice-líder do partido, Julia Gillard. "Com os representantes que estamos vendo dos laboristas, vamos formar um governo", declarou Julia Gillard a um canal de televisão.