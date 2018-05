Partido laico boicotará eleição presidencial O principal partido secular da Turquia anunciou ontem que boicotará a primeira rodada da votação presidencial no Parlamento, marcada para a segunda-feira, em protesto contra a candidatura de Abdullah Gul, que integra um grupo religioso. Gul, no entanto, prometeu ontem proteger a Constituição laica do país, caso seja eleito.