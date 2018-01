Partido lança campanha com imagem de Hitler O governista Partido Democrático Progressista (DPP) taiwanês lançou um anúncio de TV que mostra a imagem de Adolf Hitler, do presidente John Kennedy e de Fidel Castro. A medida provocou duras críticas da comunidade israelense da ilha, mas, segundo um dos líderes do DPP, o comercial tem a intenção de encorajar os jovens a compartilhar idéias deles com o partido.