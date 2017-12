Partido ligado ao IRA conquista prefeitura de Belfast O Sinn Fein, partido ligado ao Exército Republicano Irlandês (IRA), venceu hoje a eleição indireta para a prefeitura de Belfast pela primeira vez em sua história. O candidato Alex Maskey, ex-prisioneiro do IRA que quase morreu em uma tentativa de assassinato há 15 anos, recebeu 26 dos 51 votos da Câmara Municipal, graças ao apoio do grupo misto Alliance. Políticos protestantes furiosos abandonaram a Câmara de Belfast depois do anúncio do resultado. Maskey é o segundo prefeito católico nos anos recentes depois de quase dois séculos de domínio protestante. "Foi uma decisão desastrosa, premiando uma organização que esteve envolvida na destruição de Belfast nos últimos 30 anos", disse o candidato protestante derrotado, Chris McGimpsey, que prometeu, em uma decisão sem precedentes, que seu lado da Câmara não indicaria nenhum político para servir como vice-prefeito. Maskey, de 50 anos, será prefeito da capital da Irlanda do Norte pelo período de um ano, como determina a constituição municipal. O Alliance, com três vereadores, é o único grupo misto em uma Câmara dividida em dois campos opostos: 25 protestantes e 23 católicos.