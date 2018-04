Partido opositor alemão está aberto a coalizão

Em entrevista a um jornal alemão, Steinbrueck, que segue consistentemente Merkel nas pesquisas de intenção de voto, disse que em uma democracia não se "exclui coalizões com outros partidos democráticos". No entanto, o político afirmou que "uma vasta maioria no SPD (que integrou a coalizão de Merkel entre 2005 e 2009) não quer uma grande coalizão".

Os comentários foram feitos depois de uma pesquisa recente mostrar que a atual coalizão formada pelo CDU e pelo Partido Democrático Liberal (FDP) não terá a maioria dos votos.

O jornal Bild Am Sonntag publicou neste domingo que 45% dos eleitores apoiam os partidos do governo, enquanto 38% votarão no SPD e no Partido Verde para uma coalizão. O partido A Esquerda recebeu 8% das intenções de voto. Fonte: Dow Jones Newswires.